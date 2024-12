Lapresse.it - Siria: ribelli, non interferiremo con abbigliamento donne

Damasco (), 9 dic. (LaPresse/AP) – Ini che hanno rovesciato il presidente Bashar Assad hanno dichiarato che non imporranno alcun codice direligioso allee hanno promesso di garantire la libertà personale a tutti. In una dichiarazione pubblicata sui social, il Comando generale degli insorti ha affermato che “è severamente vietato interferire con l’delleo imporre qualsiasi richiesta relativa al loroo aspetto, comprese le richieste di modestia”. Il comando ha affermato che la libertà personale è garantita a tutti e che il rispetto dei diritti degli individui è la base per costruire una nazione civile. Nelle aree controllate dai gruppi di opposizioneni dallo scoppio della guerra civile nel 2011, la stragrande maggioranza dellevestiva lasciando scoperti solo viso e mani.