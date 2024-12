Ilrestodelcarlino.it - Palladini: "Noi troppo superficiali. Ma dopo il gol ci siamo svegliati"

L’allenatore della Sambenedettese, Ottavio, è soddisfatto solo per i tre punti al termine dell’incontro che la sua squadra ha disputato allo stadio ‘Cannarsa’ di Termoli, al cospetto di un team che in crisi societaria, dove si sta lavorando per salvare la stagione. "Nel primo tempo abbiamo fatto male, perché– il commento, senza troppi giri di parole, di misterstati poco lucidi e nonriusciti a giocare bene la palla. Inoltre, il Termoli stava schiacciato tutto dietro, rendendo difficile superare la trequarti avversaria. Diciamo che anche l’ambiente e l’atmosfera senza pubblico ha influito sull’incontro". "Nel secondo tempo,aver subito il gol, ci– ha proseguito il trainer della Samb – Ciallenati benissimo in settimana e, nonostante ciò, avevo avvisato i ragazzi che questa di Termoli sarà stata una delle partite più difficili del campionato.