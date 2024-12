Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, lunedì 9 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, via ad un ottimo fine settimana con una splendida Luna a favore, l’ideale per trascorrere una serata romantica con il partner e nel quale far esplodere (o riaccendere) la passione! Chi non approfitterà di questo weekend per perdersi in coccole e tenerezza perderà una grandissima occasione!ToroCari amici del Toro, secondo l’di, attenzione ad un episodio che rischia di mettervi parecchio sotto pressione, forse un ex potrebbe tentare manovre insidiose causando disagi e problemi.