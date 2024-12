Quotidiano.net - Nvidia, la mossa della Cina: indagine antitrust per “pratiche monopolistiche”. La battaglia con gli Usa sui microchip

Pechino, 9 dicembre 2024 - Laha lanciato un'contro, il colosso Usa leader mondiale neiper l'intelligenza artificiale, per "presuntemonopoliste": lo riferiscono i media statali di Pechino. La State Administration for Market Regulation ha messo nel mirinoperché sospettata di aver violato la legge cinese anti-monopolio, nonché la decisione di revisionedell'Authority sull'acquisizione di Mellanox Technologies, progettista di chip israeliano. Le contestazioni emerse oggi riguardano l'accordo raggiunto nel 2020 quando Pechino diede aun'approvazione condizionale per la sua acquisizione da 6,9 miliardi di dollari di Mellanox Technologies. Laè un'apparente risposta apparente alle restrizioni appena inasprite sull'export dida Washington contro Pechino, in aggiunta al divieto o ai maggiori controlli decisi una settimana fa dallasulle spedizioni di materie prime essenziali verso gli Stati Uniti, alla base delle produzione di chip e di applicazioni militari, quindi caratterizzate dal 'dual use', civile e militare.