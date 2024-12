Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis può stupire ai Mondiali in vasca corta: i tempi di iscrizione e dove può arrivare

Il conto alla rovescia sta per terminare e la Duna Arena da domani sarà teatro dei2024 diin. A Budapest si terrà l’ultimo grande appuntamento in piscina, prima di festeggiare l’arrivo del nuovo anno, che avrà nella rassegna iridata inlunga a Singapore il principale avvenimento. Tra le fila azzurre, note le assenze di Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon e di Nicolò Martinenghi, potremmo vedere facce nuove mettersi in evidenza.È la speranza di Cesare Butini, che ha chiarito nel corso degli Assoluti invernali a Riccione quanto sia importante che i giovani inizino a prendersi la scena.è tra loro. La classe 2006 è stata la principale protagonista dei campionati italiani disputati nellada 25 metri. Idi qualificazione ottenuti nei 50 e 100 stile libero e nei 50 dorso la dicono lunga.