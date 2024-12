Maxi incidente sull’A1 tra tir e auto Bilancio pesante | 2 morti e diversi feriti

Leggi su Dayitalianews.com

Un gravissimosi è verificato ieri sera, domenica 8 dicembre, intorno le 22:00, nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la Variante di Valico per Bologna. Dopo la segnalazione dell’sono sopraggiunti sul poso i vigili del fuoco del comando di Firenze (distaccamento di Barberino del Mugello), diverse ambulanze dell’1-1-8 e la polizia stradale.L’mortaleL’devastante si è verificato al km 264 ed è stato innescato da una carambola che ha coinvolto un tir e tre. Non sono ancora chiare le dinamiche dello scontro ma è stata confermata la morte di due persone, mentre altre 6 sarebbero rimaste ferite, una di loro in condizioni gravi. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare per estrarre le persone dalle lamiere dei mezzi, rimaste bloccate negli abitacoli.