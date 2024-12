Tvpertutti.it - Mariotto rischia Ballando per molestia: riunione Milly Carlucci e Rai

La bufera che ha investito Guillermodopo la puntata dicon le Stelle di sabato 30 novembre scorso, tiene banco nei corridoi della Rai. L'episodio in questione, una presuntasul palco del talent, potrebbe costare caro al celebre stilista e giurato venezuelano., noto per i suoi comportamenti talvolta sopra le righe, è finito al centro delle polemiche per un gesto avvenuto durante un'esibizione di Amanda Lear e i suoi ballerini. Il momento, ripreso dalle telecamere, ha scatenato un acceso dibattito, dividendo l'opinione e coinvolgendo persino la politica.I vertici della Rai e la produzione dicon le Stelle stanno valutando come procedere. Il Corriere della Sera ha rivelato che, dopo essersi dedicata ad altri impegni, è ora tornata al lavoro per affrontare la questione.