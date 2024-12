Ilrestodelcarlino.it - Maratona nel gelo, centinaia di atleti ritirati e decine di casi di ipotermia

Reggio Emilia, 9 dicembre 2024 – Ladi Reggio si trasforma in una gara estrema: pioggia, vento, freddo e la neve a Montecavolo hanno causatodi ritiri edidinegli. Nelle competitive, su quasi 1.200 partenti dellasono soltanto 646 gli arrivati, un po’ di più nella mezza con 702 arrivati per la gara più corta che partiva da Montecavolo di Quattro Castella in direzione Reggio. Alla palestra di Montecavolo (venti km circa già corsi) si fermano in oltre 300; per alcuni è necessario l’intervento medico, per principio di, nei tre punti medici previsti dall’organizzazione che presto e così un paio di, non per gravità, ma per soprannumero, si recano al pronto soccorso reggiano. E molti avevano già deciso di non partire. La furia della tempesta dell’Immacolata nel Reggiano: black-out e danni “Dai nostri medici non abbiamo avuto notizie di situazioni particolari – dice il presidente dell’organizzazione Paolo Manelli – tutti si sono stati stabilizzati presto senza problemi.