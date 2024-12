Liberoquotidiano.it - M5S: Conte difende futuro, base e simbolo, Grillo prepara attacco finale

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Andiamo avanti, con forza, con coraggio, mettiamoci tanta passione". Con queste parole, rivolte alla comunità del Movimento 5 stelle, Giuseppeapre al nuovo corso del suo non partito, rifocillato ancora una volta dal bagno di democrazia che ieri ha nuovamente decretato la cancellazione della figura del garante, quindi di Beppe. Sarà però la 'volta buona' per vedere davvero i pentastellati affrancati da colui che ha dato loro la vita? Dopo il messaggio criptato con tanto di citazione di 'The Truman Show' arrivato a caldo, l'Elevato non si è fatto sentire né con i suoi, né tantomeno con la comunità - quei pochi che hanno accolto il suo appello di andare per funghi. Ma Danilo Toninelli, membro del Collegio dei probiviri, assicura che qualche coniglio dal cilindrolo toglierà anche stavolta, e quindi è probabile che prima o poi impugnerà quelche, è sicuro, appartiene al 100% a lui.