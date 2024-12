Agi.it - M5s: Conte batte Grillo anche nel voto bis, addio al Garante

- AGI - Nel secondo turno di votazioni sulle modifiche allo Statuto del M5s ha votato il 64,09% degli iscritti aventi diritto, circa 4mila votanti in più rispetto al 61,23% della votazione precedente. Il quesito sull'eliminazione delpassa, invece, con l'80,56% dei si', rispetto al 63,24% del primo turno di consultazioni.: "Onda dirompente della comunità, ora si volta pagina" "Il Movimento 5 Stelle ha rivotato. Ha rivotato in massa: quorum ampiamente superato con una partecipazione addirittura più alta di due settimane fa. Questa è l'onda dirompente di una Comunità che non conosce limiti e ostacoli, in cui tutti contano davvero. Ora si volta pagina. Il Movimento si rifonda sulle indicazioni arrivate con Nova dagli iscritti". Lo ha scritto sui social il presidente del M5s, Giuseppe, commentando i dati della seconda votazione.