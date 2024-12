Ilfattoquotidiano.it - M5s, Conte avverte Grillo sul simbolo: “Chi ci intralcerà pagherà le spese legali”. E sui due mandati: “Sì alla revisione, no al carrierismo”

“Questa è la casa di tutti, anche di chi aveva una proposta diversa, o non ha partecipato al processo costituente perché magari aveva delle perplessità. Il dubbio è una virtù, purché ci si predisponga al dialogo e non agli insulti. Abbiamo bisogno di chi la pensa diversamente, di chi ci consente di mettere in discussione soluzioni già emerse. Non è più l’epoca delle cacciate, delle espulsioni con un post scriptum, delle decisioni padronali con una sfilza di espulsioni a tappeto. Tutti si devono sentire a casa”. Il giorno dopo il secondo “vaffa” degli iscritti al fondatore Beppe, il cui ruolo di Garante è stato cancellato definitivamente dvotazione online, Giuseppelancia un appello ecumenicocomunità del Movimento 5 stelle. “Possiamo essere orgogliosi di appartenere a una forza politica che definisce un nuovo orizzonte con la democrazia partecipativa.