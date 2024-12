Lunga scia di sangue sulle strade della Puglia | tre incidenti in poche ore 4 morti

Leggi su Dayitalianews.com

Un weekend diquello che si è appena conclusopugliesi, dove nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre ci sono verificati ben 3, 2 dei quali mortali, che hanno causato la morte di 4 persone.L’incidente sulla provinciale 24: lo schiantoMercedesUno dei tresi è verificato sulla provinciale 24 che collega San Severo ad Apricena, in provincia di Foggia. Secondo la ricostruzione una Mercedes, sulla quale viaggiavano un 46enne di origini marocchine e un’altra persona di cui non si conoscono ancora le generalità, ha perso il controllo autonomamente schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo per estrarre i due corpi dall’auto e mettere la zona in sicurezza.