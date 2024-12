Lo fanno tutti e ora anche noi Matilde ed Eleonora figlie di due volti top della tv annunciano la novità

Leggi su Caffeinamagazine.it

Entrambi i genitori famosi in tv e alloraloro, che sono diventate grandi, si sono ‘buttate’ in una nuova avventura che ha a che fare con il mondocomunicazione. Insieme., rispettivamente 20 e 22 anni e che sono cresciute a pane, giornalismo e conduzione, hanno da poco inaugurato il loro podcast: il 2 dicembre scorso è andata in onda la prima puntata.Di intitola “Rendez.Vous da me” ed è girato sul lettoneloro camera da letto a Milano, indossano un pigiama in raso con i pantaloncini una volta lunghi e un’altra corti e i calzini, come se si fossero appena alzate, parlano ai loro coetanei. Microfono in mano e tazza col il logo del podcast ben in evidenza e lo pubblicizzanosu Instagram.Leggi: “Ah, ecco”. Jannik Sinner, basta questa giacca per scatenare la polemica sul tennistaed, sorelle evip: il podcast insieme“Sì, abbiamo fatto un podcast! È vero,un podcast.