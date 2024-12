Formiche.net - La sentenza TikTok e il futuro delle multinazionali cinesi high-tech. L’opinione di Monti

Ladella United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit sul casodel 6 dicembre 2024 conferma la correttezza dell’analisi pubblicata su questa testata e stabilisce un precedente dalle implicazioni di vasta portata per le aziende, non solo, che rientrano nella categoriaentità “controlled by a foreign adversary” creata con il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application Act del 2024.Lo smantellamento di un’impresa o la vendita coatta di alcuni asset strategici non sono fatti nuovi né inconcepibili nell’ordinamento americano. Basta ricordare, per esempio, l’azione giudiziaria che nel 1911 portò allo smembramento della Standard Oil in 39 diverse società o, per rimanere in ambito tecnologico più recente, l’azione dell’Antitrust americana diretta a costringere Google a cedere i diritti sul browser Chrome.