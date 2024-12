Metropolitanmagazine.it - Keira Knightley, sul set di Love Actually, dice che la scena del cartellone era “inquietante”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha ammesso, in una nuova intervista con il Los Angeles Times, di aver detto al regista diRichard Curtis, mentre girava la famigeratadelcon Andrew Lincoln, che era tutto “piuttosto”. L’attrice aveva 17 anni quando stava girando il film natalizio. Siache Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna sono usciti nei cinema nel 2003, trasformandoin una star mondiale. Ladi “” mostra il personaggio di Lincoln che si presenta alla porta dicon dei bigliettini che esprimono il suo amore per lei. I biglietti recitano: “Lasciami dire, senza alcuna speranza o programma, solo perché è Natale (e a Natale dici la verità) per me sei perfetta“. Il momento è complicato dal fatto che il marito del personaggio di(interpretato da Chiwetel Ejiofor) è in casa.