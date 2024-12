.com - Juventus, Bonucci a tutto campo: “La lite con Allegri e il Milan. Mi voleva Guardiola”

(Adnkronos) – Leonardoshow. A due giorni dal big match di Champions League trae Manchester City, in programma mercoledì 11 dicembre, Prime Video ha pubblicato un’intervista aa Leonardo, che ripercorre lui e ombre della sua carriera, in particolare i suoi anni juventini. Si parte da unadiventata storica, ovvero quella con Massimilianoin una partita alla fine della stagione 2016-17. “Marchisio rientra dall’infortunio al crociato e al 60? era morto, gli faccio: ‘Claudio fatti cambiare’. Lui non, io faccio segno ad: ‘cambia l’8 perché è morto’. Dopo 5 minuti cambia Sturaro con Rincon e io gli faccio gesti e lui mi mandò a fan.o. ‘Pensa a fare il giocatore’, mi disse, ‘sei un cogl.e’, una roba del genere. A fine partita rientro, mi trovo Landucci (il secondo di, ndr) che prova a fermarmi: io l’ho sbattuto contro la porta e sono entrato di corsa nello spogliatoio.