Jay-Z accusato insieme a P Diddy di aver stuprato una 13enne Il rapper | Vogliono ricattarmi

Una donna che ha denunciato disubito violenza sessuale dal produttore discografico Sean Combs, meglio noto come “P.”, sostiene ora di essere stata abusata, durante la stessa festa, anche dalJay-Z, all’anagrafe Shawn Corey Carter. I fatti contestati risalgono a 24 anni fa, quando la presunta vittima avrebbe avuto 13 anni.Il duplice stupro sulla minorenne sarebbe avvenuto nel corso di un after party dopo la cerimonia degli Mtv Music Awards 2000. La donna ha denunciatolo scorso ottobre, poi ha esteso la denuncia a Jay-Z.Quest’ultimo – sposato dal 2009 con la popstar Beyoncé, con cui forma una delle coppie più glamour dello star system mondiale – ha definito l’accusa “atroce” e, in una risposta scritta inviata alla Cnn, ha contro-l’avvocato della denunciante di “tentativo di ricatto”.