Incidente violentissimo, coinvolte auto e camion: bilancio drammatico, morti e feriti

Un gravestradale ha coinvolto une tremobili nella serata di ieri, domenica 8 dicembre, sull’strada A1, precisamente tra Calenzano e il bivio per la Direttissima in direzione Bologna. Il sinistro, avvenuto al chilometro 264, ha causato la morte di tre persone, mentre altre cinque hanno riportato ferite. I vigili del fuoco, insieme a diverse ambulanze e alla polizia stradale, sono accorsi sul luogo dell’. Al momento, la dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento. Il trattostradale, inizialmente chiuso per consentire le operazioni di soccorso, è stato riaperto intorno alle 2 di questa notte.Leggi anche: Firenze, esplosione in una raffineria: ci sono 2, 9e 3 dispersi. Aperta un’inchiestaLe tre vittime sono uomini, mentre gli altri cinque, che sembrano aver subito lesioni di lieve entità, si trovavano sulla carreggiata nord nel Fiorentino, tra Calenzano e il bivio per la Direttissima, nel comune di Barberino del Mugello.