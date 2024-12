Iltempo.it - Il maltempo non molla. Sottocorona: quali sono le regioni nel mirino

Ile la neve che ieri, nel giorno dell'Immacolata,stati protagonisti delle previsioni meteo di molte, non abbandoneranno in fretta l'Italia e, anzi, domineranno la scena anche nelle prime giornate della nuova settimana. In diretta dallo studio di Omnibus, Paoloha infatti anticipato che "di nuvole e di piogge non ne mancano" sul nostro Paese. "Siamo in una zona di bassa pressione e ilè quasi uniformemente distribuito", ha spiegato con parole più chiare e indicando la carta. "Al Nord la parte più intensa riguarda l'Emilia-Romagna e l'Appennino settentrionale", ha specificato l'esperto, che però ha voluto essere più corretto e aggiungere che "le precipitazioni cima non particolarmente intense". Almeno "moderate e localmente forti", invece, saranno "quelle che riguardano il Centro e il Sud.