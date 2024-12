Lettera43.it - Il M5s conferma l’abolizione del garante: cosa farà ora Grillo?

Beppeè stato sconfitto. Anche la seconda votazione online hatodella figura del: oltre l’80 per cento dei votanti ha infatti optato per il colpo di spugna. Fino all’ultimo il co-fondatore del Movimento 5 stelle sperava che il quorum non venisse raggiunto e invece il numero dei votanti è stato persino superiore a quello della prima tornata: 64,4 per cento (58.029 iscritti su 89 mila aventi diritto), contro il 61,2 per cento del 21-24 novembre. Il suo invito ad «andare per funghi» e il suo requiem per il M5s intonato da un carro funebre non sono bastati. «Io scompaio per i due mandati», aveva detto il fondatore nel suo video-messaggio mettendo le mani avanti. «So che avete già deciso, io ho già perso».Conte: «Ora si volta pagina»«Questa è l’onda dirompente di una Comunità che non conosce limiti e ostacoli, in cui tutti contano davvero», ha commentato sui social Giuseppe Conte.