Sport.quotidiano.net - Fortitudo, il tour de force. Forlì, poi Brindisi e Pesaro

Nessun dramma è stato un doppio passo indietro, ma non vuol dire che l’effetto Attilio Caja sia già finito. Il ko contro il fanalino di coda Piacenza fa male per come è arrivato e per il fatto che va a spezzare una serie di 3 vittorie consecutive, proprio quando lasembrava lanciata verso un possibile filetto di successi che avrebbe potuto riportarla verso l’alto. Al PalaBanca di Piacenza Matteo Fantinelli e compagni si sono trovati di fronte una squadra decisa, vogliosa che ha fatto una prestazione offensiva di altissimo livello, mai replicata in questo avvio di stagione. Come al solito c’è sempre da capire se siano più i meriti dei piacentini o i demeriti di unache oggettivamente difensivamente non ha girato così come aveva fatto altre volte e in particolare nelle tre sfide che ha visto coach Caja sedersi sulla panchina della Effe.