Fondazione Banco Napoli e Associazione Madeo | borse di studio triennali per i giovani calabresi 

Ladifinanzia per tre annidiper la formazione culturale e professionale post universitaria dicalabresi, erogate nell’ambito del “Premio Tonino”. È stato firmato a Palazzo Ricca il protocollo d’intesa tra lapresieduta da Orazio Abbamonte e l’guidata da Eugenio, ente che ha come scopo istitutivo quello di tenere sempre vivo il ricordo del Presidente Antonio, magistrato calabrese, che si è distinto per la sua grande umiltà e il profondo senso istituzionale con cui ha onorato le delicate funzioni che ha ricoperto nel corso della carriera. Lediriguardano la partecipazione a corsi di preparazione, concorsi pubblici, master, corsi di formazione, stage, in diversi ambiti formativi, comprese le discipline giuridiche, economiche, sociali, scientifiche.