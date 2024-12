Inter-news.it - ‘Esposito’ doppiamente nel futuro dell’Inter? Prospettive e scenari

Leggi su Inter-news.it

Sia Sebastiano che Francesco Pio Esposito sono stati protagonisti con le rispettive squadre nell’ultimo turno di campionato: l’Inter riflette sul loro.IL PUNTO – Francesco Pio Esposito, calciatore di proprietà, è andato in gol nella vittoria per 5-0 del suo Spezia contro il Cittadella. Suo fratello, nelle stesse ore, si era reso protagonista della prima doppietta in Serie A in occasione del 4-1 esterno dell’Empoli contro il Verona. Dopo la rete del momentaneo 2-2 con cui ha garantito all’Empoli di andare ai calci di rigore negli ottavi di finale di Coppa Italia, poi vinti, contro la Fiorentina, Sebastiano ha dato continuità a una prestazione connotata da solidità e maturità come quella del Franchi. Per quanto riguarda Francesco Pio, il calciatore dei liguri è a quota 8 gol in Serie B, posizionandosi al terzo posto nella classifica marcatori della serie cadetta a due reti da Cristian Shpendi.