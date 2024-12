Notizie.com - Esplosione a Calenzano, “l’ennesima tragedia sul lavoro”: lo sciopero dei sindacati e le indagini. Chi è la prima vittima

, idenunciano: “Ennesima morte sul”. Lodell’11 dicembre. Accertata la. Si chiama Vincenzo Martinelli, ha cinquantuno anni, era residente a Prato e originario di Napoli. Ed è laidentificata delle due accertate nelle ultime ore, nell’avvenuta nel deposito Eni di, in provincia di Firenze. Il Centro Operativo Comunale (COC) ha organizzato una sala di accoglienza per i familiari dei dispersi., “sul”: lodeile. Chi è la(Ansa Foto/Facebook) – notizie.comResta da identificare l’altro morto. Mancano all’appello tre persone, che risultano ancora disperse. All’appello mancano un operaio originario di Catania di cinquantasette anni, un altro originario di Novara di quarantanove anni, uno nato in Germania ma di origini italiane di quarantacinque anni.