David Tennant torna a presentare i BAFTA Film Awards

Leggi su Cinefilos.it

è pronto a fare una doppietta aie are come presentatore dei prossimi premi cinematografici della British Academy. Dopo aver presentato la 77a edizione deiall’inizio di quest’anno, la star di Doctor Who e Good Omens, recentemente vista nella serie di successo Disney+ Rivals, tornerà sul palco alla 78a edizione dei premi, che si terranno il 16 febbraio 2025 alla Royal Festival Hall di Londra.“Non potremmo essere più felici chetorni agli EEnel 2025”, ha affermato Jane Millichip, CEO dei. “È un vero piacere lavorare con lui e la sua performance di quest’anno è stata semplicemente eccezionale: calorosa, spiritosa, intelligente e con un delizioso tocco di malizia.