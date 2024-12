Anteprima24.it - Con l’auto nel canale, 44enne inglese muore nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minutoHa perso il controllo delche si è capovolta finendo in undi scolo: è morta così a Villa Literno, nel, una donna di 44 anni di nazionalità, residente a Pozzuoli. A notaredella donna sono stati i carabinieri nel corso di un giro di perlustrazione; i militari hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, e una squadra è giunta sul posto, in via Giardino, dal vicino distaccamento di Mondragone; i vigili del fuoco hanno montato due pezzi della cosiddetta “scala italiana” riuscendo a raggiungeremobile, che è stata poi recuperata congrù. La vettura è stata quindi aperta, e all’interno è stato scoperto il corpo esanime della conducente. Il corpo è stato poi condotto all’istituto di medicina legale di Caserta perpsia.