Lortica.it - Come la volpe e l’uva: quando il disagio si trasforma in critica

Ci sono momenti nella vita in cui, senza volerlo, ci troviamo a essere bersaglio di critiche inaspettate, spesso da chi amiamo di più. Critiche che, a volte, nascondono unpiù profondo, un dolore non espresso, e che ci lasciano a chiederci: “Ma cosa ho fatto di sbagliato?”.Non è raro che,qualcuno attraversa una fase difficile, proietti sugli altri il proprio malessere. È un meccanismo umano, quasi una difesa inconscia: chi si sente inadeguato, insoddisfatto o schiacciato dalle proprie difficoltà, può inconsapevolmente cercare di “pareggiare i conti” svalutando ciò che percepiscesuperiore, lontano o irraggiungibile. È il caso della celebre favola di Esopo, dove la, non riuscendo a raggiungere, si convince che non valga la pena desiderarla.La critica, però, può assumere molte forme.