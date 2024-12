Laprimapagina.it - Come i filtri in acciaio rendono più efficienti le cappe aspiranti

Una cappa aspirante è fondamentale sia nelle cucine private che, ancor di più, in quelle di ristoranti e strutture ricettive. Non solo, la cappa aspirante si impiega anche in contesti medicali o industriali, dove occorre eliminare i cattivi odori o lasciare l’aria pulita nella stanza. Nella realizzazione di una cappa di ottima qualità, un ruolo fondamentale lo gioca il filtro, meglio se inresistente.Il fondamentale processo di sinterizzazionePer creare un filtro perdi ottima qualità, la sinterizzazione dell’riveste un’importanza davvero imprescindibile. Si parte dall’introduzione di polveri diverse, quali tungsteno, ferro o bronzo e, ovviamente,: a temperatura più bassa di quella di fusione, tali elementi diventano praticamente tutt’uno, lasciando intatta la proprietà meccanica, ma aumentandone la resistenza.