Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Nel campionato regionale di Serie C2 gl apuani sono secondi da soli. Il Futsal Massa liquida anche la Toringhese

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Bertipagani, Gazzoli, Vignali, Ammannati, Baracca, Credendino, Giovannetti, Mussi Ga., Pintore, Barotti, Puglione, Rouiched. All. Aliboni.: Ceselli, Tomei, PInochi, Pianderoso D., Elazizi, Debdoubi, Pianderoso G., Panella, Essaghir, Narducci, Dabdoubi, Mingaroni. All. Banducci. Arbitro: Medvid di Pisa. Marcatori: Ammannati 2 (M), Puglione 2 (M), Mussi (M), Gazzoli (M), Mingaroni (T), Debdoubi (T), Dabdoubi (T).– Non ha fallito il, al centro sportivo Colline Massesi, l’appuntamento con la sesta vittoria stagionale neldiC2. I ragazzi di Giacomo Aliboni hanno disputato un primo tempo superlativo che gli ha permesso di andare al riposo sul 4-0. Nella ripresa agliè bastato così amministrare il risultato per aver ragione degli avversari e lo hanno fatto molto bene.