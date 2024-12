Ilgiorno.it - Brescia, schianto a Pisogne fra un’auto e una moto: in condizioni critiche ragazzo di 18 anni

Leggi su Ilgiorno.it

), 9 dicembre 2024 – Due incidenti stradali questo pomeriggio nelno, uno ae uno a Temù in Val Camonica. A, pochi minuti dopo le due e mezza del pomeriggio, nel centro della cittadina del lago d’Iseo in piazza Umberto I, si sono scontratie una. Ad avere la peggio il 18enne in sella alla due ruote, che nella caduta ha riportato un trauma al volto, una sospetta frattura a una gamba e un trauma cranico. È stato portato in, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovdi Bergamo con l’elisoccorso. Ferita anche la donna di 43che si trovava alla guida della macchina assieme al figlio di un anno. La quarantenne ha riportato un trauma a un braccio: per lei l’ambulanza ha preso la direzione degli Spedali Civili di