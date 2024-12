Thesocialpost.it - Allerta meteo per pioggia e neve: 30 incidenti in Trentino

L’ondata di maltempo causata dalla tempesta dell’Immacolata si allontana dall’Italia, portando un parziale miglioramento nelle condizionirologiche, soprattutto al Nord, ma lasciando ancora un vortice di bassa pressione che condizionerà il tempo fino a martedì 10 dicembre. La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da una pausa nelle precipitazioni, con temperature in rialzo e venti in attenuazione. Situazione critica ina causa di diversi.Leggi anche: Italia,: domani rischio bombe d’acqua. Le regioni interessateLunedì 9 dicembre: piogge ein diverse aree del PaeseOggi il cielo si presenta nuvoloso o coperto su gran parte dell’Italia, con alcune schiarite in Abruzzo, Molise, Puglia e zone ioniche, che si estenderanno nel pomeriggio a Lombardia, Piemonte e coste toscane.