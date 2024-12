Zonawrestling.net - WWE: Le Riprese GoCam che portano i fan nel cuore di Survivor Series

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE offre ai fan uno sguardo dietro le quinte del caos diconinedite dalladei WarGames Match maschili e femminili, ed è puro spettacolo. Pubblicato oggi, il filmato cattura tutto, dalle buffonate dentro le gabbie ai momenti di tensione tra i compagni di squadra.Per il match maschile, il video mostra CM Punk che utilizza il tempo nella “shark cage” per fare trazioni, con grande fastidio di Roman Reigns. In un momento particolarmente teso, Reigns appare visibilmente irritato mentre aspetta, accanto a Punk, il suo turno per entrare nel vivo dell’azione. Il breve ma significativo scambio offre ai fan uno sguardo sulle tensioni crescenti tra le due star, che hanno rappresentato uno dei principali temi narrativi durante il WarGames Match.Per quanto riguarda il match femminile, il video mette in evidenza la personalità esplosiva di Liv Morgan mentre urla alla telecamera: “Ovviamente Rhea Ripley vuole essere l’ultima” riferendosi alla sua rivale del team avversario.