Vm di Cento | attesa per la vendita da Stellantis futuro incerto per i lavoratori

Marco Cirelli è di Bondeno e lavora alla Vm dida più di 30 anni. Dal 1992, ha visto l'azienda passare da 1360 a 365 dipendenti. "Stiamo aspettando tutti quella telefonata", afferma, riferendosi all'annuncio dellada. "Qui ci sono tutte le potenzialità per ripartire, una volta che Vm avrà di nuovo la sua autonomia decisionale". L'operazione sembra essere a buon punto, con incontri tra l'azienda, la Regione e i sindacati. Cirelli prevede che il passaggio per svincolarsi daavverrà ad aprile del prossimo anno. Fondata nel 1947, la Vm ha iniziato producendo bulloni con materiali di recupero post-bellici. Nel 1954 è diventata Motori Vm Spa, specializzandosi in motori diesel. Giorgio Garimberti, ex dirigente, ricorda i tempi d'oro con quasi 1400 dipendenti e un diverso rapporto con il personale.