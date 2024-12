Trump fa tremare il parmigiano. Dal lobbying alle scorte, così l'agroalimentare italiano si prepara ai dazi Usa

Leggi su Open.online

A poco più di un mese dal ritorno di Donaldalla Casa Bianca c’è soprattutto una questione che spaventa le aziende italiane: lo spettro di nuovisulle esportazioni verso gli Stati Uniti. Negli ultimi mesi, il candidato repubblicano ha ribadito più volte di voler imporre tariffe fino al 60 per cento per i prodotti cinesi e fino al 20 per cento per quelli del resto del mondo, tra cui rientrano anche i Paesi europei. Del resto, non si tratterebbe di una novità assoluta. Già durante la sua prima esperienza alla Casa Bianca, per la precisione tra il 2018 e il 2019,introdusse una serie diche in Italia colpirono soprattutto i prodotti agroalimentari. Succederà anche questa volta? E soprattutto, come si stando il settore?Più spedizioni per anticipare i? Mutti: «Non è la soluzione»Un primo indizio arriva dal Financial Times, secondo cui alcune aziende italiane del– in particolare quelle dei formaggi – avrebbero aumentato le spedizioni verso gli Stati Uniti per prevenire un possibile annuncio dia inizio 2025 e poter contare su una buona quantità di prodotti già sul suolo americano e quindi esentati da eventuali