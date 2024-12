Zonawrestling.net - The Undertaker: “Non avrei mai fatto il commentatore, lo show te lo godi meglio dal backstage”

Leggi su Zonawrestling.net

Theha contemplato il ritiro più volte nel corso della sua carriera a causa di infortuni. Quando i wrestler lasciano l’attività sul ring, di solito passano al ruolo di, ma a volte la compagnia li ha utilizzati davanti alle telecamere in un ruolo diverso da quello effettivo. A “Six Feet Under with Mark Calaway”, il Deadman ha spiegato perché non ha mai deciso di dedicarsi a un ruolo on-screen, in particolare di.Le sue parole“Non c’è assolutamente nessuna possibilità che io vada a commentare. La situazione è la peggiore in assoluto. La cosa divertente è che la gente non si rende conto che c’erano due posti davvero buoni da cui guardare lo: o la Gorilla position accanto a Vince McMahon o andare sul camion e ascoltare Kevin Dunn che comunicava con i suoi collaboratori”.