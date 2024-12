Inter-news.it - Serie A, Napoli-Lazio il big match della domenica: le partite

Leggi su Inter-news.it

Per la seconda volta in tre giornisi sfidano fra di loro: dopo il 3-1 per i biancocelesti giovedì sera in Coppa Italia stasera il bigquindicesima giornata diA. Partita che conta anche per l’Inter, sia per capire se i partenopei si confermeranno in testa sia perché c’è il prossimo avversario di campionato.A 2024-2025 – 15ª GIORNATAFiorentina-Cagliari8 dicembre ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNVerona-Empoli8 dicembre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNVenezia-Como8 dicembre ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN8 dicembre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNMonza-Udinese lunedì 9 dicembre ore 20.