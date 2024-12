Biccy.it - Riki sulla crisi della sua carriera e il periodo buio: “Cosa mi è successo”

Leggi su Biccy.it

Dopo un grandeiniziale, ladiha subito una battuta d’arresto. Adesso il cantante è tornato con un nuovo album ed è stato da Silvia Toffanin a Verissimo a raccontarein quel suoa livello personale, che ha coinciso con lalavorativa.ha parlato di un anno molto duro nel privato, tutto aveva perso di valore per lui, non solo i grandi traguardi, ma le piccole cose quotidiane.Io tutt’ora continuo ad ascoltare le canzoni di, lui veramente é stato un fenomeno #verissimo pic.twitter.com/7W9dyRgUH5— Simona Juantin,ShunDai era (@simy90scsimona) December 8, 2024sul suo.“C’è stato questo down dopo tutto il. Lain unacoincide con unapersonale e non è la causa. Prima ilincredibile, venivano 5000 persone ogni volta ai firmacopie e io ero al settimo cielo.