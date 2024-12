Corrieretoscano.it - Rari Nantes Florentia, è battaglia con Palermo: finisce 9-9

Leggi su Corrieretoscano.it

– Telimar9-9 (2-4 4-2 2-2 1-1)RN: M. Cicali, D. Borghigiani 1, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 2, T. De Mey, M. Calamai, T. Turchini 1, G. Cardoni, S. Sordini 2, N. Benvenuti, G. Bini 2, N. Hofmeijer, G. Gioia, F. Bambi. All. MinettiTELIMAR: C. Mandala’, P. Mangiante 1, E. Marini 1, E. Fabiano, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo, A. Giliberti 2, J. Muscat Melito 3, F. Lo Cascio, L. Bajic, R. Lo Dico 2, F. Pettonati, D. Holland, G. Giovinazzo. All. BaldinetiARBITRI: Pinato e BrasilianoNOTE: 2-4 4-2 2-2 1-1 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche:3/11 + un rigore e Telimar 5/8 + 2 rigori. Espulsi per reciproche scorrettezze A. Di Fulvio e Boggiano nel quarto tempo.FIRENZE – Un punto interno per lache fa classifica e anche morale.