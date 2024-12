.com - Promozione / Pergolese-Biagio Nazzaro sospesa al 16? per un grave infortunio

Il 2 locale, Salciccia, colpisce con la testa il muro di protezione dello stadio “Stefanelli” dopo un contrasto: trasportato a Torrette in Eliambulanza PERGOLA, 8 dicembre 2024 –è statae rinviata a data da destinarsi. Al 16’, dopo un contrasto, il giocatore locale Salciccia ha battuto la testa contro il muretto di protezione del campo. Immediatamente soccorso dai volontari della Croce Rossa presenti per l’assistenza sanitaria, è stato trasportato in ambulanza in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. L’arbitro Ciccioli di Fermo, dopo aver ascoltato i capitani delle due squadre che hanno consultato i compagni di squadro, ha optato per la sospensione della gara e il rinvio a data da destinarsi dei restanti 74 minuti.Primo tempo Laapproccia meglio alla partita contro unache attende e colpisce in contrattacco.