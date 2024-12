Thesocialpost.it - Prende fuoco la coperta termica e l’incendio divampa, si sveglia ma non riesce a salvarsi

Tragedia in via Ponte Murato, dove Venicio Ianni di 69 anni ha perso la vita a causa di un incendio nella sua abitazione. L’allarme è stato lanciato intorno alle 6:30 da un cugino della vittima, che vive al piano superiore, dopo aver notato il fumo provenire dall’appartamento sottostante.Leggi anche: Picchia la fidanzata di 25 anni: la suoceraa incastrarlo con un videoSecondo le prime indagini,sarebbe stato causato dal malfunzionamento di una. Le fiamme hanno distrutto la, il materasso e il letto, sprigionando fumi tossici che si sono rivelati letali per il pensionato. L’uomo è stato trovato dai vigili delriverso sul pavimento del corridoio, probabilmente mentre cercava di raggiungere l’uscita per mettersi in salvo.I soccorsi e le indaginiSul luogo sono intervenuti i vigili del, il personale del 118, i carabinieri della stazione di Notaresco e il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giulianova.