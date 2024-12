Lanazione.it - Piazza del Duomo: inclusività e apertura per i festeggiamenti del Campanile 850

Leggi su Lanazione.it

"Sempre più aperta, inclusiva e fulcro della vita della città e dei pisani". Così il presidente dell’Opera della Primaziale pisana, Andrea Maestrelli, si immagina ladel, e il libro "850. Un racconto per immagini", voluto dalla stessa Primaziale e distribuito gratuitamente il prossimo 14 dicembre con La Nazione, per raccontare idedicati agli 850 anni dalla posa della prima pietra della Torre pendente, ovvero ildella cattedrale pisana e più conosciuto al mondo, serve anche a questo. A essere una testimonianza concreta, iconografica, di quello che già oggi è molto più che un’idea, ma un agire costante. E per la prima volta compare inanche una decorazione natalizia: una stella luminosa sul prato dei miracoli. "E’ una scelta che va anche questa nella direzione dell’alla città e che abbiamo intrapreso fin dall’inizio del mandato di questa deputazione.