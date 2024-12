Iodonna.it - Per le giovanissime on line i commenti misogini e offensivi sono la normalità. Che condiziona ogni aspetto della vita. Ma scappare dal web non serve. Meglio imparare a fare "rete"...

Una miscela avvilente di sessismo, bullismo,a e stalking aspetta le ragazze sui social network. Una violenza che, oltretutto, viene ormai percepita come la. E incide in modo tangibile anche sui comportamentireale. Influenzando la salute mentale, la carriera, la genitorialità, delle donne, in particolare delle adolescenti. Un sondaggio appena pubblicato da Girlguiding (l’associazione inglese delle ragazze scout) rivela, infatti, che per quasi la metà delle giovani tra gli 11 e i 21 anni, sessismo e bullismo onimpediscono loro di sentirsi al sicuro nelladi tutti i giorni. «Certificazioneparità di genere in azienda, uno strumento importante» X Sessismo, bullismo, stalking.