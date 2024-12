Palmer segna una doppietta mettendo pressione su Postecoglou

Leggi su Justcalcio.com

Il Chelsea ha messo pressione sull'allenatore del Tottenham Ange Postecoglou dopo aver rimontato da 2-0 a vincere 4-3 in un incontro pulsante.Sembrava che la squadra di casa, e il suo allenatore australiano, avrebbero ottenuto una vittoria che avrebbe sollevato il morale quando sono saliti in vantaggio grazie ai gol di Dominic Solanke e Dejan Kulusevski.Ma il Chelsea ha dimostrato il motivo per cui è in corsa per il titolo con una brillante rimonta e una vittoria che lo porta a quattro punti dalla capolista Liverpool.Cole Palmer ha segnato due rigori nel secondo tempo da aggiungere ai gol di Jadon Sancho ed Enzo Fernandez mentre il Chelsea continuava la sua impressionante rinascita sotto l'astuta guida di Enzo Maresca.