Ilnapolista.it - Palladino e la Fiorentina: «Non so se siamo una grande squadra ma se continuiamo così possiamo diventarlo»

Leggi su Ilnapolista.it

Raffaelesta stupendo il campionato italiano. Ladiè cinica ed è di qualità, ha in Kean un rifinitore e insieme un bomber che mancava molto al campionato italiano e alla Nazionale (e manca molto a Giuntoli, che si mangia le nocche delle mani ogni domenica). Ad inizio stagione neanche il tecnico, ex giocatore di Juve e Genoa tra le altre, avrebbe mai potuto pensare ad un risultato del genere, seppur venuto fuori comunque dal suo innegabile buon lavoro.: «Quando giocano le altre spero sempre pareggino.»Di seguito le dichiarazioni integrali di misterin conferenza dopo la vittoria per 1-0 sul Cagliari l’ottava vittoria consecutiva in campionato:«Venivamo da una settimana particolare, è una vittoria molto importante di ungruppo che ha reagito al bruciore della Coppa Italia.