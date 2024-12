Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano senza energie: cede alla Virtus Bologna

- Un'esausta dopo le fatiche europee è arrivata con la riserva accesasfida contro la. Non che i bianconeri fossero meno stanchi, ma certamente, avevano la voglia di rivalsa dopo una settimana in cui non aveva vinto mai, ma nel quale aveva vissuto il ribaltone del cambio di allenatore. Così è stataa violare il Forum nel primo derby d'Italia di regular season in Serie A per 73-82. Rimane il fatto che si vuole vendere un spettacolo è impensabile che chi si occupa di composizione calendari a inizio stagione non riesca a pensare che mettere una sfida di questo tipo dopo una "doppietta" di Eurolega voglia dire avere una partita di bassa qualità che non diverte nessuno. Il duello più bello è quello tutto dell'est tra Mirotic e Shengelia con il montenegrino che firma 21 punti (e 7 rimbalzi), mentre il georgiano ne sigla 19, tutti quelli decisivi nel finale.