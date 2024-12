Notizie dal mondo ASviS, Serve un confronto sindacati-politica-imprese per un’Italia più competitiva

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 27 novembre 2024Per l’la Legge di bilancio “è prudente ma poco ambiziosa”. La sostenibilità non è un’autolimitazione dello sviluppo. L’inazione costa, gli investimenti verdi generano maggiori benefici per l’economiaIl Decreto di legge (Ddl) di Bilancio in discussione è poco ambizioso e non contribuisce significativamente all’attuazione dell’Agenda 2030. È quanto emerge dal policy brief“Una legge di bilancio per il 2025 prudente ma poco ambiziosa per recuperare i ritardi dell’Italia rispetto all’Agenda 2030, documento con cui l’Alleanza offre una prima valutazione dell’impatto della manovra sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, avanzando proposte per migliorare il testo.