Cityrumors.it - Natale 2024, le mete più gettonate: dove passeranno le feste vip e imprenditori

Leggi su Cityrumors.it

, i vip hanno scelto le loroper le festività natalizie: partiranno circa 11 milioni di italiani. I luoghi preferiti.con i tuoi, ma altrove. Questa è la tendenza per circa 11 milioni di persone in Italia nel: fuggire via. Lontano dalle proprie città ma rimanendo ugualmente accanto alle persone care. Nel periodo natalizio, infatti, ci saranno circa 4 miliardi di euro spesi in viaggi. Il settore turistico respira, non quanto vorrebbe, ma è già un inizio.Lepiù(Pixbay) – cityrumors.itIl resto degli italiani rimane a casa, preferendo (anche se si tratta di una scelta forzata per questioni economiche) le mura domestiche. La spesa, in quel caso, sarà incentrata sul cibo più che sui biglietti aerei. Si risparmia in un settore per spendere i propri introiti in maniera diversa.