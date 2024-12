Quifinanza.it - Mobbing in ufficio, datore di lavoro condannato per responsabilità aggravata

Si può essere condannati perattuato durante una causa di tribunale? Secondo una recente sentenza la risposta è sì, tanto che si può parlare di vera e propria attività “mobbizzante” in aula e di malafede di chi, accusato da un dipendente, si difende negando l’evidenza di un ambiente dinocivo e stressogeno.Di seguito vedremo insieme che un’azienda può essere condannata a pagare i danni anche per quellache, secondo la legge, pesa sulla chi in giudizio è ben consapevole della debolezza delle proprie difese, ma abusa del processo – creando un ulteriore danno alla controparte.Ecco i contenuti della sentenza del tribunale di Ravenna n. 391 dello scorso novembre: scopriamo perché è importante per i diritti dei lavoratori dipendenti.La vicenda e le richieste della lavoratriceUna dipendente, assunta in un’azienda produttrice di salotti, aveva fatto causa sia a quest’ultima che all’Inail, ritenendo di aver subito sistematici gesti e prolungate azioni dannose per la sua dignità personale.