LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Ferrari, credici fino all'ultimo giro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GP di Abuin tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualificheBuon pomeriggio e bentrovati alladel GP di Abu, ultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Yas Marina andrà in scena la gara che porrà fine alla stagione. Un’annata in cui c’è da decidere a chi spetterà il titolo dei costruttori, dopo che quello dei piloti è stato già ufficialmente conquistato dall’olandese Max Verstappen (Red Bull).Laproverà nel miracolo, essendo in lizza per l’iride dei marchi. Un week end, per il momento, molto sfortunato per la Rossa. Il pilota di punta, Charles Leclerc, ha fatto la conta degli episodi negativi che si sono susseguiti nel corso del week end: prima la penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione del pacco batterie e poi la cancellazione del suo tempo nella Q2 delle qualifiche per track-limits.