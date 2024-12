Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Cabras 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Sara Casasola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza tappa delladel-2025 diin programma a, località della provincia di Oristano. La Sardegna è pronta a ospitare l’unico apmento italiano della stagione: l’atmosfera è caldissima e si prospetta un pomeriggio straordinario nella splendida cornice del paesaggio sardo, palcoscenico ideale per vedere all’opera i migliori interpreti del.Si parte alle 13.40 con la gara femminile.è l’asso azzurro più pesante da giocare nella giornata odierna: la 26enne friulana, dopo il quarto posto della prima tappa di, torna in gara per cercare un bel piazzamento davanti al pubblico azzurro. Le principali rivali della campionessa italiana sono – con l’assenza di Fem Van Empel – la neerlandese Lucinda Brand, le belghe Sanne Cant e Laura Verdonschot e la francese Helene Clauzel.